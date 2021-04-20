Борисовчанин в интернете выдавал себя за других и приобретал товары в рассрочку

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном повторно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с конца 2019 года по начало 2021-го 31-летний житель Борисова неоднократно приобретал мобильные телефоны и аксессуары к ним в рассрочку в интернет-магазине одного из провайдеров. Однако сведения для оформления договоров он предоставлял не о себе. В интернете мужчина находил данные паспортов незнакомых граждан и от их имени оформлял рассрочку на необходимое оборудование. Как правило, это были мобильные телефоны, интересовали его также смарт-часы, наушники, карты памяти. После этого товары доставлялись курьером. Преступления мужчина совершал, не выходя из дома: он является инвалидом и с трудом передвигается.

Так, 7 января 2020 года мужчина нашел в сети паспортные данные 57-летнего белоруса, проживающего в Москве. Борисовчанин приобрел в интернет-магазине в рассрочку мобильный телефон Xiaomi, карту памяти и сим-карту сотовой компании на общую сумму почти Br600, при этом договор был заключен от имени указанного лица.

Борисовский районный отдел Следственного комитета к настоящему времени установил ряд эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Имели место как факты хищения, так и попытки совершения преступления, которые не увенчались успехом. Возбуждены уголовные дела: по ч.1 ст.209 (мошенничество); по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно); по ч.1 ст.14, ч. 2 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса.

Следователем допрошены подозреваемый и свидетели, проводятся осмотры компьютерной техники и документов. Устанавливается точный размер причиненного ущерба. Назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование продолжается.-0-