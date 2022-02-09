Борисовчанин в квартире выращивал коноплю

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники наркоконтроля прикрыли мини-лабораторию, в которой в специально созданных условиях 36-летний борисовчанин выращивал наркосодержащие растения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Для выращивания мужчина оборудовал шкаф, где установил системы освещения, полива, вентиляции и удобрения. Также по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли уже готовую к употреблению марихуану", - рассказали в УВД.

Со слов фигуранта, запрещенное растение он выращивал исключительно для личных нужд. В феврале 2020 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Следователями возбуждено уголовное дело за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.-0-