Борисовчанин вскрывал чужие авто, чтобы починить свою машину

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cотрудниками отдела уголовного розыска Борисовского РУВД задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в кражах из автомобилей местных жителей. Хищения произошли ночь с 3 на 4 июня в спальных районах города, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Сначала фигурант вскрыл машину, расположенную вблизи дома №28 по улице Серебренникова. Выставив часть окна водительской двери, он похитил накладку на переднюю панель, кнопку корректора фар и прищепку для бумаги. Таким же способом борисовчанин проник в авто вблизи дома №43 по улице Строителей. Предметом посягательства в данном случае стало боковое стекло. Его мужчина достал, срезав уплотнительную резинку", - рассказали в УВД.

Как оказалось, злоумышленник вскрывал чужие иномарки, чтобы снять с них некоторые запчасти и установить их на собственный автомобиль такой же модели.

В отношении борисовчанина возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (кража). Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-