Борисовчанин выращивал дома в шкафу коноплю

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове наркоконтроль выявил лабораторию по выращиванию конопли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Организовал запрещенное производство 34-летний местный житель. Он создал лабораторию в частном доме и использовал для этого шкаф.
"Во время задержания мужчины оперативники нашли в жилище около 50 г марихуаны, горшок с коноплей, емкости с удобрениями и активаторами роста, электронные весы, стеклянную трубку со следами нагара и спецоборудование. Также внутри шкафа были установлены системы вентиляции, поддержания необходимой температуры и влажности", - рассказала Ольга Чемоданова.
Борисовчанин пояснил: коноплю выращивал исключительно для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-