Борисовчанин выращивал галлюциногенные грибы в своей квартире

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин выращивал галлюциногенные грибы по месту жительства. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД уличили 24-летнего местного жителя в выращивании галлюциногенных грибов. Мужчина занимался их разведением в своей квартире. По месту жительства мужчина оборудовал специальное помещение для выращивания грибов, которые в своем составе содержат псилоцин.

При осмотре места проживания фигуранта обнаружено и изъято пять контейнеров с грибами и приспособления для их выращивания. В шкафу правоохранители нашли уже готовые к употреблению высушенные псилоцибиновые грибы общей массой 5,9 г. Оперативники установили, что фигурант готовил вещества для личного потребления.

Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.-0-