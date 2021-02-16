Борисовчанин взял деньги из кассы гипермаркета - ему грозит 4 года лишения свободы

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин взял деньги из кассы онлайн-гипермаркета и потратил на спиртное. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"22-летний борисовчанин работал администратором в одном из пунктов выдачи заказов онлайн-гипермаркета. В один из дней, придя на работу, мужчина отважился на хищение денег из кассы. Дождавшись подходящего момента, когда в основном помещении никого не будет, фигурант открыл кассу, взял оттуда желаемую сумму и покинул рабочее место. Недостачу с предыдущей смены заметили только на следующий день, когда стали пересчитывать кассу. Расхождение в финансах составило Br300. Работники торговой площадки немедля обратились в милицию", - рассказали в УВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выяснили, кто причастен к исчезновению денег. Все действия фигуранта зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на торговой площадке.

Что подвигло подозреваемого на этот шаг, он пояснить не смог. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Ему грозит до 4 лет лишения свободы.