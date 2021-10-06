Борисовчанин взял у знакомого Br9 тыс. на совместный бизнес и потратил на свои нужды

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин взял у знакомого Br9 тыс. на совместный бизнес, а потратил на свои нужды, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с заявлением обратился 23-летний житель Гомеля. Молодой человек рассказал правоохранителям, что пострадал из-за недобропорядочности своего знакомого. Заявитель пояснил, что приятель предлагал ему вести совместный бизнес. Он убедительно рассказывал, что планирует открыть свое дело. Потерпевший поверил ему и согласился стать партнером - внес свою долю на создание бизнеса. Однако он так и не дождался ни открытия туристической базы в Борисовском районе, которую якобы планировал создать приятель, ни возврата своих денег", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что крупную сумму наличных средств (Br9 тыс.) взял 26-летний борисовчанин. Еще в мае прошлого года мужчина позаимствовал деньги у своего знакомого. Однако, по словам начинающего "бизнесмена", ему постоянно не хватало денежных средств, требовались новые вложения. На самом же деле чужие средства житель районного центра потратил на свои нужды.

В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.-0-