Борисовчанин задержан за незаконный доступ к чужим видеокамерам

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, незаконно получавший доступ к чужим видеокамерам. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 47-летнего жителя Борисова вышли оперативники по противодействию киберпреступности местного РУВД. С помощью специализированных компьютерных программ мужчина получал доступ к веб-камерам и камерам видеонаблюдения.

"По оперативной информации, хакер занимался противоправной деятельностью около семи лет, незаконно "заглядывая" в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты. Только за последние два года милиционеры выявили более 140 преступных фактов, совершенных в отношении белорусов. По месту жительства фигуранта изъято 6 внешних жестких дисков, общим объемом памяти свыше 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и графические изображения интимной жизни потерпевших", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.

В МВД отметили, что обезопасить систему от взлома и вирусных атак можно в случае соблюдения компьютерной гигиены: не стоит посещать подозрительные сайты и скачивать нелицензионное программное обеспечение. Необходимо использовать сложные пароли, систематически обновлять до актуальной версии программное обеспечение своих устройств. Кроме того на устройствах должен быть установлен антивирус.-0-