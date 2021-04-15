15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанину грозит крупный штраф за незаконную заготовку лома черных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела ГАИ совместно с оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили факт противозаконной деятельности 32-летнего борисовчанина. По словам мужчины, лом черного металла якобы образовался в результате его деятельности как индивидуального предпринимателя: мужчина занимается вывозом мусора у населения. Борисовчанин сортировал чермет отдельно и складировал на участке своего знакомого по ул.Комсомольской. Насобирав достаточное количество лома, мужчина намеревался на личной автомашине вывезти его в пункт приема для сдачи и получения дохода. Однако по пути следования его остановили сотрудники ГАИ.

Выяснилось, что у мужчины не было документов на право осуществления предпринимательской деятельности и лицензии на право заготовки (закупки) лома и отходов черных и цветных металлов. При осмотре груду лома взвесили, общая масса - около 2,5 т.

В отношении жителя райцентра составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 КоАП о незаконной предпринимательской деятельности, санкция которой предусматривает штраф в размере до 100 базовых величин (1 БВ - Br29).

"Напоминаем гражданам, что заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов - лицензируемая деятельность, ее могут осуществлять только заготовительные организации", - добавили правоохранители.-0-