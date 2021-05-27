Борисовчанка лишилась Br3,5 тыс. после звонка лжесотрудницы онлайн-гипермаркета

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжесотрудница онлайн-гипермаркета завладела денежными средствами - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Днем 17 мая 40-летней жительнице Борисова в Viber позвонила девушка, которая представилась сотрудником одного из известных онлайн-гипермаркетов. Она попросила подтвердить оплату доставки мобильного телефона. Борисовчанка удивилась и пояснила, что не заказывала технику. Сотрудница магазина ответила, что свяжет ее с технической поддержкой. Злоумышленница перезвонила с другого номера, попросила женщину скачать на мобильный телефон приложение удаленного доступа к рабочему столу устройства, открыть его и продиктовать удаленный адрес и пароль для активации приложения, что та и сделала. После этого потерпевшая лишилась Br3500.

Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение денежных средств путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием компьютерной техники) УК. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

"В очередной раз следователи просят граждан быть внимательными и не устанавливать по просьбе иных лиц подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Способы совершения киберпреступлений постоянно модернизируются. И только от вашей бдительности зависит сохранность ваших денежных средств", - отметили в УСК.-0-

Фото УСК по Минской области