Борисовчанка нашла банковскую карту и потратила Br130 - ей грозит до 5 лет лишения свободы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка нашла банковскую карту и потратила Br130, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от 43-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что с принадлежащей ему утерянной банковской карты произошло списание денежных средств. Оперативники выяснили, что 25-летняя соседка заявителя на улице, недалеко от своего дома, заметила банковскую карту и решила ее подобрать. И вместо того, чтобы отнести находку в ближайшее отделение банка или милиции, борисовчанка решила присвоить чужое себе", - рассказали в УВД.

Чтобы проверить наличие на карт-счете денежных средств, она направилась в ближайший магазин, где совершила покупку. Убедившись, что деньги есть, женщина совершила перевод Br130 на свою карту. Найденную карту выбросила, а деньги потратила на собственные нужды.

В отношении борисовчанки следователями возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем использования компьютерной техники", ей грозит до 5 лет лишения свободы.-0-