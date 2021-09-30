Борисовчанка нашла банковскую карту и рассчитывалась ею в магазинах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка нашла банковскую карту и потратила с нее более Br500, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что потерял банковскую карту, а спустя несколько дней со счета списалось Br565.

"Правоохранители выяснили, что карточку нашла 36-летняя борисовчанка. Когда она попыталась вставить в банкомат свое платежное средство, обнаружила рядом другую карту и забрала ее. Пластик оказался бесконтактным, с возможностью неограниченного количества платежей. Женщина пользовалась находкой в течение нескольких дней. Чужие деньги были потрачены на продукты питания и спиртное", - рассказали в ведомстве.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД отметили, что проблема хищения денег с банковских карт не теряет актуальности. Правоохранители также напоминают о некоторых правилах кибербезопасности: "Не передавайте собственную банковскую карту посторонним лицам, храните в секрете ПИН-код и не пишите его на самих картах либо бумагах, хранящихся с картой. Для отслеживания перемещения денежных средств по карт-счету устанавливайте на свой смартфон СМС-оповещение и уведомление о проведенных операциях по карте, не сообщайте третьим лицам срок действия карты, на кого она зарегистрирована и трехзначный код, расположенный на ее обратной стороне", - подчеркнули в РУВД.-0-