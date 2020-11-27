27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка тайно пользовалась карточкой бывшего работодателя. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблиспокома.

В правоохранительные органы обратился 68-летний житель Минска с просьбой установить человека, который регулярно снимает с его банковского счета денежные средства. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что деньги со счета расходовала 25-летняя борисовчанка, бывшая домработница потерпевшего. В свое время мужчина сделал для нее отдельную карточку, привязав к своему банковскому счету. Так было удобно для всех: в случае надобности молодая женщина покупала все необходимое для дома, при этом лишний раз не обращаясь за деньгами к работодателю", - рассказали в УВД.

В мае этого года девушка прекратила трудовые отношения с нанимателем. Однако пользоваться денежными средствами минчанина не перестала. Карточкой, привязанной к счету заявителя, девушка рассчитывалась в многочисленных магазинах Минска и Борисова. В общей сложности с мая по сентябрь она успела потратить свыше Br4 200.

В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.-0-