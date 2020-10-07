Борисовчанке за кражу небулайзера из камеры хранения грозит до 3 лет лишения свободы

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка похитила небулайзер из камеры хранения в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ячейки камеры хранения магазина по улице Гагарина похитили новый небулайзер, предназначенный для грудного ребенка.

"Потерпевшая пояснила, что в тот вечер договорилась о встрече с курьером, который в оговоренное место и время должен был привезти ингалятор. Рассчитавшись и забрав товар, женщина решила заглянуть в магазин неподалеку. При этом покупку оставила в камере хранения торгового помещения, ячейка которого осталась не запертой", - рассказали в УВД.

Ситуацией воспользовалась не работающая 51-летняя борисовчанка. Подозреваемая заприметила яркую коробку в одной из ячеек, спешно положила ее в свою сумочку и ушла. Как признается сама женщина, для чего предназначалось устройство - представляла слабо, но планировала в дальнейшем разобраться и пользоваться. Сделать это она не успела, так как практически сразу после инцидента была задержана. Ингалятор вернули потерпевшей.

В настоящий момент в отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-