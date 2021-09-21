Борисовский школьник взламывал аккаунты в популярной компьютерной игре

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний борисовчанин взламывал чужие аккаунты в популярной компьютерной игре. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"11-летний житель райцентра при использовании вредоносного программного обеспечения осуществлял несанкционированный доступ к учетным записям пользователей сети Интернет и копировал личную информацию. Обманным путем школьник получал доступ к чужим аккаунтам в играх", - рассказали в УВД.

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Борисовского РУВД установили, что подросток на протяжении нескольких лет, будучи активным игроком, детально изучал аккаунты других пользователей, а затем взламывал их с помощью программ, которые скачивал со специализированных форумов в интернете. Помимо этого, несовершеннолетний для раскрутки своего канала в одном из приложений раздавал логины и пароли от аккаунтов пользователей, чтобы повысить свой рейтинг и увеличить число подписчиков.

Причастность парня к несанкционированному доступу подтвердил и осмотр его компьютерной техники, также у школьника изъята флешка с вредоносным программным обеспечением, которое он использовал.

В действиях подростка формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.354 (использование вредоносных компьютерных программ) УК, однако он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.-0-