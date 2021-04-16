16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским РУВД разыскивается пропавший без вести Владимир Саранчук, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Владимир Саранчук 9 апреля ушел из Борисовской центральной районной больницы №1, где находился на лечении, к месту жительства не прибыл и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид около 45 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, газа зеленые, волосы короткие русые с проседью. Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде изображения меча, змеи и надписи "ВДВ". Был одет на момент исчезновения в кофту черного цвета, штаны бежевого цвета, ботинки черного цвета.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении этого человека, сообщить в Борисовское РУВД по телефонам: 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 323-96-29 или 102.-0-