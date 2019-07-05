Борисовского девятиклассника подозревают в кражах вещей и угоне моторной лодки

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 14-летнего девятиклассника подозревают в кражах, угоне и попытке снять деньги с чужой карты. Об этом БЕЛТА сообщили в Борисовском РУВД.
"В июне на пляже "Дубки" подросток заприметил двух мужчин, которые выпивали у воды. Уличив момента, когда пляж опустеет, несовершеннолетний из сумок отдыхающих прихватил два мобильных телефона, наручные часы и серебряное кольцо. Спустя неделю он решил прокатиться на моторной лодке, пришвартованной на берегу реки Березина. На ней юноша катался всю ночь и даже умудрился повредить. Позже украденное плавсредство было обнаружено неподалеку", - рассказали в милиции.
Также подросток на одной из стоянок города проник в автомобиль, где из портмоне похитил три банковские карточки. В ту же ночь юноша пытался снять деньги. Ему это не удалось, и он выбросил карточки.
Сейчас проводятся дальнейшие разбирательства, мера пресечения в отношении несовершеннолетнего фигуранта не избиралась.-0-
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