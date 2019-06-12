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Брачный аферист просил у белоруски $750 якобы для выкупа предназначенной для нее посылки

Происшествия 12.06.2019 | 19:27
Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненский РОВД обратилась 51-летняя местная жительница. Милиционерам женщина рассказала об итогах своего знакомства в сети. Брачный аферист просил у белоруски $750 якобы для выкупа предназначенной для нее посылки с $1,5 млрд. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Мужчина, с которым жительница Молодечно познакомилась в соцсетях, представился генералом американской армии. По его словам, в настоящее время он служит в Ливии, планирует уйти в отставку и провести остаток жизни со своей возлюбленной в тихой и уютной стране. По счастливой случайности в качестве тихой и уютной страны "старый солдат" выбрал Беларусь, а дамой сердца ­ женщину из Молодечно. В очередном сообщении от "генерала" говорилось, что он отправил ей посылку с $1,5 млрд, чтобы обеспечить королевскую жизнь, но по какой-то нелепой случайности на украинской границе задержали посла, который должен был передать посылку. За ящик денег таможне необходимо заплатить $750, иначе его конфискуют. Все денежные операции ухажер рекомендовал для надежности проводить через банк, рассказали перипетии истории в УВД.

Женщина засомневалась в правдивости слов знакомого, платить деньги она отказалась. Тогда виртуальный воздыхатель от уговоров перешел к ультиматумам. Пугал, что приедет - и тогда беды не миновать.

"По данному факту правоохранителями проведена проверка. Установлено, что IP-адрес, откуда писал так называемый американский генерал, находится за пределами Беларуси. Наверное, это единственная правда о нем", - констатировали в УВД.

Правоохранители предупреждают, что такие истории не редкость. Создав фейковую страницу с красивыми фотографиями, выдуманными интересами и хобби, аферисты представляются военными, проходящими службу в странах, где недавно велись или и сейчас ведутся военные действия. Мужчины красиво пишут о своих чувствах, благополучном финансовом положении и под любым правдоподобным предлогом просят выслать деньги, зачастую с помощью международных платежных систем. Как правило, женщина понимает, что ее обманули, только после того как совершит платеж. А "надежный военный человек" испаряется, либо под любыми предлогами просит еще выслать денег, все откладывая и откладывая встречу.-0-

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Теги
МВД, Минская область, Молодечно, мошенничество
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