Брачный аферист выманил у жительницы Вилейки около $1 тыс.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брачный аферист, с которым жительница Вилейки около двух месяцев переписывалась в социальных сетях и мессенджерах, выманил у нее около $1 тыс. Потерпевшая обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Собеседник писал женщине на ломаном русском якобы из Сирии, признавался в любви. Как рассказал начальник отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Дмитрий Антонович, потенциальный жених сообщил, что родом из Америки, работает военным врачом на Ближнем Востоке, и для оформления пенсии и возвращения на родину ему необходимы деньги. "Сначала он попросил у женщины 800 евро, обещал вернуть, как только приедет к ней для создания семьи. Жительница Вилейки перечислила $965 на счет, указанный в переписке. После этого "доктор" попросил еще 1 950 евро", - добавил Дмитрий Антонович. У нее возникли сомнения в намерениях друга по переписке, и женщина обратилась в милицию.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В МВД отметили, что брачный аферист действовал по давно знакомой схеме. Так называемые нигерийские письма с предложениями заработать или, как в этом случае, руки и сердца белорусские интернет-пользователи получают до сих пор. В этой связи милиция просит быть внимательными и проявлять бдительность.-0-