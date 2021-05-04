4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Браконьер из Барановичского района попался с поличным и стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Случай произошел 2 мая в 2 км от деревни Новая Мышь. В лесу Полонковского лесничества Барановичского лесхоза в петли-ловушки попались две косули. Инспекторы с сотрудниками следственно-оперативной группы РОВД установили: браконьером оказался 60-летний охотник со стажем. У мужчины имелось удостоверение на право охоты. По месту жительства у него обнаружено 19 кг мяса дичи и другие части туши двух самцов косули. Возбуждено уголовное дело.

В целом госинспекторы отмечают рост противоправной деятельности в природоохранной сфере в первые пасхальные дни. Так, на водоемах в Березовском, Столинском и Лунинецком районах задержали мужчин, которые использовали запрещенные в любительском рыболовстве снасти. Нанесенный их действиями совокупный вред природе исчисляется в Br18,8 тыс. Решается вопрос о возбуждении трех уголовных дел.

В Березовском районе начат административный процесс в отношении местного жителя за ловлю рыбы сетями. Штраф в 30 базовых величин (1 БВ сейчас - Br29) за добычу рыбы запрещенными орудиями грозит и жителю Бреста, который рыбачил на реке Мухавец с помощью сетевого подъемника. Только за прошедшие сутки госинспекторы Брестской области изъяли у браконьеров 1250 м сетей и два охотничьих оружия, одно из которых не зарегистрировано.-0-