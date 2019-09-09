Браконьер из Солигорска выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы за ночь

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Браконьер из Солигорска выловил в рыбхозе Житковичского района около 280 кг карпа и толстолобика, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Утром 6 сентября сотрудники охраны ОАО "Опытный рыбхоз Белое" сообщили в милицию, что задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу из пруда предприятия.

Как выяснилось, 30-летний неработающий житель Солигорска приехал к водоему 5 сентября примерно в 21.00. Он расставил 4 рыболовные сети (каждая примерно по 50 м), и за ночь собрал немалый улов. В общей сложности он незаконно присвоил 270 кг карпа и более 8 кг толстолобика. Мешки с разложенной рыбой находились рядом с ним.

УСК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Беларусь (кража). Санкции статьи предусматривают общественные работы или штраф, или исправительные работы до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-