Браконьер с незарегистрированным ружьем задержан в лесу под Слонимом

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе задержан подозреваемый в незаконной охоте, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В незаконной добыче косули подозревается 39-летний мужчина. Сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали его в лесу, где ранее обнаружили останки косули.

"Во время последующего осмотра места происшествия следователи изъяли останки животного, а также находившееся у подозреваемого мясо и охотничье ружье. В его жилище во время обыска обнаружено и изъято около 40 охотничьих патронов", - рассказал Сергей Шершеневич. Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.282 УК).

Причиненный окружающей среде ущерб превысил Br3 тыс. Следователи принимают предусмотренные законом меры для обеспечения его возмещения.

Выяснилось, что подозреваемый охотником не является. Для добычи косули использовал незарегистрированное ружье. Ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и незаконное хранение взрывчатых веществ. Кроме того, в прошлом году к нему применялись меры административного воздействия за незаконную охоту.

Учитывая, что факты незаконной охоты регистрируются регулярно, Следственный комитет призывает граждан не проявлять равнодушие и сообщать об известных им случаях браконьерства по телефонам доверия Государственной инспекции охраны животного и растительного мира (8(017)-39-00-000, 8(033) 3336000), а также областных подразделений (Гродненская областная инспекция - 8(0152) 52-60-00), либо 102.-0-