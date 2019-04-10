Браконьер в Вилейском районе заколол кабана пикой

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Вилейского района поймал кабана в ловушку и заколол его самодельной пикой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Фрагменты разделанной туши дикого кабана в лесу в Вилейском районе 8 апреля обнаружили члены Белорусского общества охотников и рыболовов. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители вышли на подозреваемого - 45-летнего жителя Вилейского района. Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).

"Сейчас с ним работает следователь. При осмотрах у него дома были изъяты части разделанной туши, - рассказала Татьяна Белоног. - Предварительно установлено, что накануне он использовал самодельное устройство - ловушку, так называемую петлю. Туда попал кабан, после мужчина заколол его с помощью самодельной пики, а затем разделал".

Собирается материал, характеризующий личность мужчины. Окончательная квалификация его действий будет дана по результатам расследования.-0-