Браконьер выловил 40 краснокнижных форелей в Новогрудском районе

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе браконьер выловил 40 особей краснокнижной форели - возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали 28-летнего рыбака. Мужчина рассказал, что рыбачил телескопической удочкой, а также использовал самодельные донные сети. У него изъяли ручьевую форель. Эта рыба занесена в Красную книгу Беларуси. Ущерб окружающей среде составил около Br40 тыс.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели.

Новогрудский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы).-0-