Браконьер застрелил оленя в Ляховичском районе

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе возбуждено уголовное дело за незаконную охоту на благородного оленя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В правоохранительные органы обратился директор районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов. Мужчина рассказал, что неизвестный в угодьях Островского лесничества незаконно добыл тушу благородного оленя. Своими действиями злоумышленник причинил окружающей среде ущерб на сумму Br7350 тыс.

Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность браконьера.-0-