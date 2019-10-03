3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех браконьеров с 176 кг рыбы задержали на Вилейском водохранилище, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Сотрудники Мядельской инспекции охраны животного и растительного мира 2 октября задержали трех браконьеров на Вилейском водохранилище. "Двое находились с лодкой на берегу. Улов успели загрузить в машину своего товарища, который должен был доставить рыбу в Вилейку. Его остановили в пути, - рассказала Ольга Громович. - В багажнике инспекторы обнаружили девять мешков с сетями и рыбой. Водитель рассказал, кто передал ему незаконный улов. Всех троих заключили под стражу, на авто был наложен арест. Возбуждено уголовное дело".

Браконьеры выловили сетями 176 кг рыбы. Это более 60 особей судака, столько же леща, а также примерно десяток мелких рыб. Причиненный природе вред оценен почти в Br15 тыс. Эту сумму задержанные обещали оплатить в ближайшие дни.-0-

Фото Госинспекции охраны животного и растительного мира