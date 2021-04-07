Браконьеру за добычу самки лося дали 2,5 года колонии

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Россонского района незаконно убил самку лося в прошлом году. Недавно местный суд его приговорил к 2,5 года колонии строгого режима, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

В ноябре 2020 года мужчина при помощи металлической петли в запрещенном для охоты месте (зона покоя охотничьих угодий) незаконно добыл особь лося. Браконьера задержали. Вред окружающей среде составил 900 базовых величин.

Суд Россонского района приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Ему еще придется выплатить штраф в Br2218, а также возместить причиненный окружающей среде вред в размере Br25 920. Жителя Россонского района ранее уже судили за незаконное рыболовство и охоту.

В областной инспекции охраны животного и растительного мира добавили, что за первый квартал нынешнего года выявлено 22 нарушения правил ведения охотхозяйства и охоты. Изъято 247 запрещенных орудий. Следует помнить, что за использование запрещенных средств можно получить штраф (от 10 до 30 базовых величин) с конфискацией орудий охоты или без, а также с лишением специального права. После добычи дикого животного нарушитель обязан возместить ущерб природе. Если он составит 100 базовых величин и более, тогда наступает уголовная ответственность.-0-