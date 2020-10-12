Браконьеры добыли двух бобров под Брестом

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе во время незаконной охоты на бобров задержали двух браконьеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье возле деревни Скоки. Двое мужчин незаконно охотились на бобров. Увидев инспекторов, браконьеры попытались скрыться. При взаимодействии с сотрудниками Брестского РОВД их личности были установлены, а мужчины задержаны.

Во время обыска у браконьеров изъяли две тушки бобров, семь незарегистрированных охотничьих ружей, большое количество патронов, маломерное судно, рыболовную сеть. По факту незаконной охоты и нанесенного природе вреда, который превышает 100 базовых величин, в отношении нарушителей природоохранного законодательства возбуждено уголовное дело.-0-