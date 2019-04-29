Браконьеры из Малоритского района наловили рыбы на Br13,6 тыс.

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителей Малоритского района будут судить за нанесение окружающей среде ущерба в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеров задержали на реке Рита вблизи деревни Отчино. Жители деревни Ляховцы неводом ловили рыбу. В браконьерские сети попали 88 особей различных видов рыбы, в том числе щука. Общий ущерб окружающей среде оценен в Br13,6 тыс., или 534 базовые величины.

"Сейчас идет нерест рыбы, в связи с этим любительское рыболовство ограничено. Законодательными актами Беларуси установлена ответственность за нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Так, за незаконную добычу рыбы в период запрета вред взыскивается в трехкратном размере", - пояснили в инспекции.

В отношении сельчан возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы с использованием запрещенного орудия лова, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Браконьерам грозит до шести лет лишения свободы и штраф.-0-