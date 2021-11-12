Браконьеры поохотились в Червенском и Березинском районах на Br75 тыс.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от охоты группы браконьеров в Червенском и Березинском районах составил более Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Фигурантами 17 уголовных дел за незаконную добычу диких животных, их разделку и транспортировку, а также незаконное хранение боеприпасов стали семь человек. Среди них руководитель крупной коммерческой структуры, несколько предпринимателей и их приятели.

"Во время запрещенной охоты в Червенском и Березинском районах подельники отстреливали как копытных (для коллекции), так и других животных, попавших под руку. Всего более чем за год они добыли 15 косуль, лося и оленя. Ущерб природе составил более Br75 тыс., - отметили в ведомстве. - Злоумышленники действовали осторожно: заходили с оружием в лес только в сезон охоты и с соответствующими документами. Однако с разрешением на добычу, к примеру, пушного зверя охотились на копытных. Дружеские отношения с местными жителями позволяли рассчитывать, что их предупредят о возможном появлении посторонних".

В арсенал браконьеров входили радиостанции, навигационные ошейники для собак, ночная оптика для оружия, тепловизионные прицелы. Такое оборудование позволяло в том числе не попасть в объектив фотоловушек. У любителей незаконной охоты обнаружено и изъято несколько неучтенных гладкоствольных ружей с боеприпасами.

Оперативники ГУБОПиК не упускали преступную группу из виду с декабря 2019-го, а задержали подельников в феврале этого года, когда те застрелили двух косуль.

Суд Червенского района приговорил четырех активных участников группы к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет, остальных - к исправительным работам на тот же срок и крупным штрафам.-0-