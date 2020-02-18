18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браконьеры в Дзержинском районе пытались скрыться на машине и сбили инспектора Госинспекции охраны животного и растительного мира. Такую информацию об разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию организовали сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. Двое братьев 50 и 52 лет попали в поле зрения правоохранителей давно, однако задокументировать противозаконную деятельность, которую они умело маскировали, удалось лишь недавно.

"Братья 11 февраля застрелили самку лося с двумя эмбрионами. Тушу разделали на следующий день в лесу, останки закопали. Задерживать их решили при перевозке мяса", - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Во время рейда мужчины попытались скрыться на автомобиле "Нива". Во время погони водитель отказался добровольно остановиться и сбил инспектора, пытавшегося помешать ему уехать.

"В конце концов подозреваемые бросили транспорт и убежали, однако в тот же день были задержаны бойцами спецподразделения "Алмаз" по месту жительства. Там же нашли шесть единиц огнестрельного оружия", - проинформировали в ГУБОПиК.

В автомобиле было около 160 кг лосиного мяса и орудие для разделки туши. В последующем правоохранители обнаружили и яму с останками животного, включая два эмбриона.

Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с причинением ущерба в особо крупном размере. Также проводится проверка по факту насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Известно, что ранее оба фигуранта привлекались к уголовной ответственности, в том числе за незаконную охоту.-0-