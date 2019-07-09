Браконьеры застрелили благородного оленя в Березовском районе

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое охотников из Березовского района незаконно застрелили благородного оленя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Тушу животного и браконьеров рядом с добычей обнаружил поздним вечером вблизи леса егерь. Разрешения на охоту у мужчин не было. Работник лесничества сообщил о произошедшем в Березовский РОВД, на место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции задержали подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались житель агрогородка Нарутовичи 1987 года рождения и житель деревни Селец 1988 года рождения.
По факту незаконной охоты Березовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота). Браконьерам грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3036 BYN
|2.294 BYN
|2.299 BYN
|USD
|2.0521 BYN
|2.048 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2138 BYN
|3.207 BYN
|3.216 BYN