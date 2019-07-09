Браконьеры застрелили благородного оленя в Березовском районе

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое охотников из Березовского района незаконно застрелили благородного оленя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Тушу животного и браконьеров рядом с добычей обнаружил поздним вечером вблизи леса егерь. Разрешения на охоту у мужчин не было. Работник лесничества сообщил о произошедшем в Березовский РОВД, на место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции задержали подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались житель агрогородка Нарутовичи 1987 года рождения и житель деревни Селец 1988 года рождения.

По факту незаконной охоты Березовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота). Браконьерам грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-