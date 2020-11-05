Брал деньги, но работу не выполнял - в Витебске к полутора годам колонии приговорили бизнесмена

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор предпринимателю, который обманный путем завладел деньгами заказчиков и не выполнял свои обязательства, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Александр Филиппенко.

Предприниматель в интернете размещал объявления и обещал выполнить услуги по реконструкции дач, продаже и монтажу окон в короткие сроки и по привлекательным ценам. Бизнесмен получал деньги, затем под разными предлогами оттягивал сроки выполнения работ. Взятые суммы денег мужчина заказчикам не возвращал. Промышлял недобросовестный предприниматель на протяжении 2017-2019 годов. За это время от его действий потерпели 26 жителей Витебской области.

Суд приговорил 35-летнего уроженца Витебска к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. Ранее мужчина был судим также за мошенничество.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-