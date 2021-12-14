Брал предоплату за изготовление мебели и не выполнял заказы: минчанин получил 3,5 года ограничения свободы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде гособвинение в отношении 47-летнего жителя столицы, которому инкриминировано мошенничество, в том числе совершенное повторно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В ходе суда установлено, что фигурант разместил объявления об изготовлении под заказ кухонной мебели и выполнении различных строительных работ. Заключая договоры с клиентами, обвиняемый изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Он брал предоплату и больше на связь не выходил.

Полученные от потерпевших деньги обвиняемый тратил на личные нужды.

В результате противоправных действий двум потерпевшим причинен материальный ущерб в общей сумме свыше Br2 тыс.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-