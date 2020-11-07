Брат и сестра мошенническим путем завладели деньгами и имуществом на Br105 тыс.

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2018-го 38-летний гражданин РФ на территории Беларуси и России брал в долг деньги под различными предлогами (развитие бизнеса, необходимость выполнения строительных работ, покупка квартиры, автомобиля и другого имущества). "Мужчина не намеревался возвращать долги и выполнять принятые на себя обязательства. После получения денег от потерпевших он распоряжался ими по своему усмотрению", - отметили в СК.

Также установлено, что обвиняемый вместе со своей сестрой в 2016 году организовали совместный бизнес. Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Затем они разместили в интернете рекламу, предлагая в короткие сроки и по ценам ниже рыночных изготовить дома и бани из бруса. Клиенты из различных регионов страны обращались к "бизнесменам", заключали договор на строительство и передавали деньги в качестве предоплаты. Завладев деньгами клиентов, брат и сестра свои обязательства не выполняли, деньги не возвращали. Изначально они ссылались на форс-мажорные обстоятельства, проблемы с лесом, лесопилкой, а затем и вовсе переставали выходить на связь.

Следователи также установили, что обвиняемые уговорили знакомых оформить на свои паспорта покупку трех мобильных телефонов с рассрочкой платежа в салонах сотовой связи. Они обещали в дальнейшем самостоятельно и в полном объеме выплатить рассрочку, однако этого не сделали, а телефоны продали.

В ходе расследования уголовного дела установлено 15 эпизодов мошеннических действий. Сумма ущерба составила более Br105 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2, 3 и 4 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении его сестры - 27-летней россиянки - выделено в отдельное производство, она объявлена в розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-