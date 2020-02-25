Братьев-наркоторговцев задержали с поличным в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД Минска с поличным задержали распространителей и покупателя марихуаны, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что двое братьев 23 и 27 лет занимаются реализацией марихуаны. Молодых людей задержали с поличным в момент купли-продажи. У покупателя сотрудники наркоконтроля изъяли 5 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, это марихуана.

При осмотре места жительства братьев правоохранители обнаружили специально приспособленное помещение с технологическим оборудованием для выращивания марихуаны, где хранилось более 85 г высушенного наркотика. Также в одной из комнат оперативники обнаружили и изъяли у задержанных 5 таблеток MDMA, 15 марок ЛСД, 1 г мефедрона, два куста растения рода "каннабис", изоляционную фольгу, лампу дневного света, резиновые перчатки, блок питания и бутылки с удобрениями.

При разбирательстве братья сообщили, что в деревне в Поставском районе Витебской области у них имеется еще один куст наркотического вещества, а также приспособления для выращивания марихуаны. Все это было изъято.

Ранее братья к уголовной ответственности не привлекались. Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-