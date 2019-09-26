Братья в Глусском районе задушили свою 87-летнюю тетю ради Br375

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата в Глусском районе задушили свою 87-летнюю тетю ради Br375, злоумышленников задержали. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Глусским районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении родных братьев, которые обвиняются по ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). "Сообщение о смерти 87-летней жительницы д.Тесново Глусского района поступило в милицию 22 сентября. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть носит насильственный характер: женщина скончалась от удушения", - рассказала Анастасия Лавринович.

Правоохранители выяснили, что преступление совершили в нетрезвом состоянии 52-летний и 47-летний местные жители - племянники погибшей.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей, проведена проверка показаний подозреваемых на месте, назначен ряд экспертиз, которые поручены специалистам управления ГКСЭ по Могилевской области.-0-