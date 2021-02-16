Братьям грозит до 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД вблизи деревни Приморье Минского района задержали двоих братьев-закладчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Братья 32 и 29 лет проживают в агрогородке Буйничи Могилевского района, оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления. В арендованном автомобиле оперативники обнаружили около 50 свертков общей массой более 60 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. На этом автомобиле братья, забрав партию наркотика из условленного места, собирались разложить его по тайникам в пригороде Минска. Это их второй визит в Минский район, до недавнего времени они раскладывали наркотики только в окрестностях Могилева, Бобруйска и Горок. Часть наркотиков, разложенных мужчинами в пошлый приезд в Минский район, наркопотребители уже забрали, а часть обнаружили оперативники по полученным от задержанных координатам.

Мужчины стали заниматься противоправной деятельностью два месяца назад, узнав об этом через Telegram, и все это время работали на один магазин. Братьев привлекло обещание вербовщиков платить за каждую закладку по $8-10, однако потом стало известно о дополнительных условиях: получить деньги можно будет только тогда, когда будет распродана вся разложенная партия наркотиков. Как признались правонарушители, полученный за два месяца доход был гораздо меньше ожидаемого.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-