Брестчанин администрировал интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении администратора интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка.

27-летний мужчина курировал закладчиков, обеспечивал их запрещенными веществами для реализации. Брестчанина задержали во время оперативно-разыскных мероприятий. Был изъята крупная партия особо опасных наркотиков и психотропов, хранившаяся в 23 тайниках в Бресте, Брестском и Пинском районах.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.4 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, а также сбыт наркотиков и психотропов в крупном размере, совершенные в составе организованной группы). Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В Брестской области в январе - октябре следователи завершили расследование 74 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Обвиняемыми по этим делам проходят 95 человек.-0-