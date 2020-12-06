Брестчанин бросал палки и камни в правоохранителей - его привлекут к ответственности

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, активно участвовавшего в несанкционированных мероприятиях, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Им оказался 25-летний мужчина, который 10 августа на проспекте Машерова в Бресте бросал палки, камни, куски асфальта в правоохранителей, исполнявших свой долг по охране общественного порядка, а также разбирал брусчатку и строил баррикады на проезжей части", - рассказали в МВД.

К слову, с 19 лет брестчанин регулярно попадает в поле зрения милиции. За уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, бывший гимназист (к тому времени учащийся брестского колледжа) попал в тюрьму. Сегодня на его счету около двух десятков противоправных поступков. В их списке превалируют нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, безбилетный проезд.

В настоящее время мужчина задержан и является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках.-0-