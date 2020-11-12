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12 ноября 2020, 11:22

Брестчанин хранил в доме дедушки более 3 кг марихуаны

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома
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12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники изъяли у жителя Бреста более 3 кг марихуаны. Такая информация опубликована на сайте УВД облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РОВД Бреста получили оперативную информацию о безработном 29-летнем мужчине, продающем наркотики. У него дома милиционеры нашли небольшую часть вещества растительного происхождения и семена.

Выяснилось, что молодой человек часто навещал своего дедушку в агрогородке Брестского района. В хозяйственной постройке он соорудил хранилище для марихуаны. Милиционеры нашли там более 3 кг высушенного нарковещества. По словам мужчины, он выращивал коноплю, собирал, сушил, а потом продавал.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.-0-

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