Брестчанин хранил в доме дедушки более 3 кг марихуаны

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники изъяли у жителя Бреста более 3 кг марихуаны. Такая информация опубликована на сайте УВД облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РОВД Бреста получили оперативную информацию о безработном 29-летнем мужчине, продающем наркотики. У него дома милиционеры нашли небольшую часть вещества растительного происхождения и семена.

Выяснилось, что молодой человек часто навещал своего дедушку в агрогородке Брестского района. В хозяйственной постройке он соорудил хранилище для марихуаны. Милиционеры нашли там более 3 кг высушенного нарковещества. По словам мужчины, он выращивал коноплю, собирал, сушил, а потом продавал.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина.-0-