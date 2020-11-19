Брестчанин хранил в пустующем доме родственника более 8 кг марихуаны

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома совместно с коллегами из Столинского и Кобринского РОВД установили и задержали 31-летнего брестчанина, который выращивал и хранил марихуану, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В одной из деревень Столинского района в пустующем доме родственника мужчина организовал хранилище наркозелья. На чердаке постройки правоохранители обнаружили и изъяли 8,6 кг марихуаны и около 4 г маковой соломки. Брестчанин признался, что собирал семена дикорастущей конопли, сам выращивал кусты на полях вблизи населенного пункта, сушил растения и использовал для собственных нужд.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. В УВД напомнили, что за незаконное без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. За незаконные посев и выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, грозят штраф, арест, до трех лет ограничения или лишения свободы.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома