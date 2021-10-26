Брестчанин хранил в родительском доме в деревне более 500 г марихуаны

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 34-летнего жителя Бреста за незаконное хранение наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Оперативники подозревали неработающего брестчанина в незаконном обороте наркотиков. Эти предположения подтвердились во время задержания: при себе у него было несколько грамм высушенного вещества растительного происхождения. Позже при обыске в родительском доме мужчины в одной из деревень Брестского района было обнаружено и изъято более 500 грамм вещества. Экспертиза показала, что это марихуана.

В отношении брестчанина Следственный комитет возбудил уголовное дело.-0-