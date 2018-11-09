Брестчанин инсценировал ДТП ради страховых выплат

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста обвиняется в завладении деньгами страховых компаний в результате инсценировок ДТП, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Преступные действия 38-летний житель Бреста совершал в период с октября 2016 года по сентябрь 2017-го. В собственности у мужчины был дорогостоящий автомобиль "Мерседес-Бенц". Он заключал договоры добровольного страхования, после чего обращался в страховые организации с заявлениями на выплату денежных средств, необходимых для приобретения новых деталей взамен поврежденных в результате ДТП. В действительности дорожно-транспортные происшествия были им инсценированы.

В ходе расследования установлено пять эпизодов необоснованного получения страховых выплат на общую сумму более Br35 тыс. Еще в двух случаях свой умысел мужчина не реализовал, поскольку в выплате ему было отказано. Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 (покушение на мошенничество в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее брестчанин уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-