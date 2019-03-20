Брестчанин купил виртуальный танк на деньги с найденной карты

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который на похищенные средства купил виртуальный танк для онлайн-игры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
Выяснилось, что обвиняемый нашел банковскую карту и вместо того, чтобы возвратить ее владельцу или передать в банк, решил ею воспользоваться. С использованием реквизитов законного владельца карты он купил себе виртуальный танк в компьютерной онлайн-игре.
В итоге житель Бреста обвиняется в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к ней.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-
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