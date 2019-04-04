Брестчанин лишился автомобиля за попытку провоза через границу партии одежды

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста незаконно пытался ввезти в Беларусь из Польши коммерческую партию женской одежды. Для этого он использовал тайники своего автомобиля, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Безработный 56-летний брестчанин 2 апреля возвращался домой. На автомобиле "Мерседес-Бенц" он пересекал границу через республиканский пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Водитель выбрал для движения зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию. Сотрудники таможни с помощью технических средств контроля установили, что в пустотелых пространствах машины могут находиться посторонние предметы. При углубленном досмотре в конструктивных полостях транспортного средства обнаружены тайники, в которых было свыше 120 единиц женской одежды (джинсы, брюки, блузки) общим весом более 45 кг.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля) КоАП. Одежда и автомобиль с оборудованными тайниками общей стоимостью более Br6 тыс. изъяты до решения суда.-0-