Брестчанин на спор переплывал водоем и утонул

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста утонул при попытке переплыть искусственный водоем, сообщили БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 9 августа около 6 часов утра. Компания знакомых отдыхала на берегу водоема в районе дачных массивов вблизи деревни Каменица-Жировецкая. Брестчанин 1985 года рождения решил на спор переплыть водоем, не рассчитал силы и утонул. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же, как выяснилось, он не умел плавать. Его тело из воды достали водолазы МЧС.

На водоемах Брестской области в этом году утонули 46 человек, в том числе трое детей. Спасены 22 человека, из них пятеро несовершеннолетних. В прошлом году на эту дату в регионе по причине утопления погиб 51 человек. ОСВОД предупреждает об опасности купания в несанкционированных местах, в состоянии алкогольного опьянения.-0-