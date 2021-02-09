Брестчанин нашел чужую карточку и оплатил ею 24 покупки

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста стал фигурантом уголовного дела за использование чужой банковской карточки - ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В Московский РОВД обратился 33-летний мужчина и сообщил, что кто-то, воспользовавшись его банковской карточкой, оплатил покупки в нескольких магазинах Бреста. Причиненный ущерб составил более Br340. Отсутствие карточки брестчанин обнаружил не сразу, так как около трех дней ею не пользовался после того, как снял деньги в банкомате. О случившемся узнал из мобильного приложения после проверки баланса лицевого счета.

Оперативные сотрудники группы по противодействию киберпреступности РОВД установили, что потерпевший выронил карточку около магазина, ее нашел 43-летний житель Бреста. Мужчина решил воспользоваться чужим платежным средством и отправился в магазин. В течение нескольких дней он приобретал спиртное и закуски, а также передавал найденную карточку знакомым для очередных покупок горячительных напитков. В итоге с помощью чужой банковской карточки было произведено 24 оплаты.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Ему грозит уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.-0-