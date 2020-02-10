Брестчанин нашел снаряд времен Первой мировой войны

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте обнаружили боеприпас времен Первой мировой войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел на территории бывшего артиллерийского полка. Брестчанин гулял в районе улицы Лейтенанта Рябцева и наткнулся на предмет, напоминающий снаряд. О находке мужчина сообщил в милицию.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 установили, что это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. Найденный снаряд уничтожен.-0-