Брестчанин нашел в купленном автомобиле пистолет и патроны

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста убирал в салоне своей машины и нашел пистолет с патронами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Анну Мацкевич.

Мужчина купил бывший в употреблении автомобиль. Убирая в салоне, под одним из сидений он увидел пистолет и патроны. О своей неожиданной находке брестчанин сразу же сообщил в милицию. Правоохранители изъяли оружие и более десяти патронов, которые направили на баллистическую экспертизу в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ.

Эксперт пришел к выводу, что владелец автомобиля нашел пистолет модели Heckler & Koch P30SK. Он произведен в Германии и является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Найденные патроны используются для стрельбы из этого пистолета.

Сотрудники милиции проводят проверку.

Специалисты обращают внимание, что обязательно нужно сообщать в милицию при обнаружении оружия, боеприпасов и похожих на них предметов. Прикасаться к ним, а уж тем более забирать домой, ни в коем случае нельзя.-0-